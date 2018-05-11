Шевченко раскритиковали за драку и категоричность

В СПЧ раскритиковали Шевченко

«Мне кажется, что Шевченко перепутал жанры работы и не понял специфику СПЧ», — заявил Брод, пояснив, что «Совет от темы протеста 5 мая не уходит, завтра она будет обсуждаться на совместном заседании трех комиссий (Совета)». Кроме того, продолжил Брод, председатель Совета Михаил Федотов направил запросы в профильные инстанции по этому вопросу. «Но не получив ответы, собирать СПЧ в полном составе преждевременно», — констатировал Брод, передает ТАСС.

Он также не исключил, что решение Шевченко может быть связано с его политическими интересами. В этом контексте Брод напомнил, что Шевченко сотрудничал с кандидатом на пост президента России от КПРФ Павлом Грудининым. «Возможно, он хочет продолжить политическую карьеру, но потерял трибуну Совета», — добавил член СПЧ.

Кроме того, в последнее время, по словам Брода, Шевченко «стал очень категоричным, что проявилось в ходе известной драки с (членом СПЧ Николаем) Сванидзе». «Возможно, (это) проявилось и сейчас в принятии решения о членстве в Совете», — предположил он.

В свою очередь председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сказал, что не будет уговаривать Шевченко остаться. «Это не тема для уговоров кого бы то ни было», — отметил Федотов.

Он напомнил, что работа Совета основана на «принципе добровольности». В том случае, если «человек не хочет», он пишет заявление, а Федотов передает его российскому президенту, который в свою очередь подписывает соответствующий указ, рассказал глава СПЧ. Он заметил, что пока документ не подписан, Совет продолжает работать в действующем составе.

В четверг Шевченко решил уйти из СПЧ, заявив, что его коллеги якобы игнорировали требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России ».

Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.