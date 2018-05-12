Дмитрий Медведев, вновь вставший премьер-министром 8 мая, должен представить новый список членов Кабинета министров в течение недели со дня своего назначения на эту должность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. И, по некоторым данным, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже определился со списком кандидатов. Но до их назначения, члены правительства продолжают работать, хотя уже являются «исполняющими обязанности». Новое правительство Российской Федерации с 2018 года: новые заместители премьер-министраПервый вице-премьер — Антон СилуановПост вице-премьера, по мнению Медведева, должен занять Антон Силуанов, возглавляющий сейчас Минфин. Вице-премьер по здравоохранению — Татьяна ГоликоваТатьяну Голикову выдвинули на пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. С 1997 по 2007 год она работала в Министерстве финансов: прошла путь от рядового сотрудника до заместителя министра. Затем была назначена министром здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации. Сейчас возглавляет Счетную палату. Вице-премьер по сельскому хозяйству — Алексей ГордеевАлексей Гордеев может быть новым вице-премьером, который будет нести ответственность за сельское хозяйство. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, после чего Академию народного хозяйства. Сейчас работает в Администрации президента. Вице-премьер по строительству — Виталий МуткоВиталий Мутко может получить должность вице-премьера по вопросам строительства. Окончил ленинградское мореходное ПТУ, по партийной линии работал в администрации. Вице-премьер по транспорту — Максим АкимовДмитрий Медведев хочет сделать Акимова вице-премьером по вопросам развития транспорта, связи, цифровой экономики. Вице-премьер по промышленности и энергетике — Дмитрий КозакДмитрий Козак может занять пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики. До 1999 года его деятельность по большей части была связана с юриспруденцией. Затем он занимал ключевые посты в аппарате правительства и администрации президента. Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга ГолодецМедведев выдвинул Ольгу Голодец на должность вице-премьера по вопросам культуры и спорта. В нынешнем правительстве она возглавляет социальный блок. Глава аппарата правительства — Константин ЧуйченкоГлавой аппарата правительства предложили выбрать Константина Чуйченко. Сейчас он помощник президента и член совета директоров ОАО «Газпром-медиа». По некоторым данным, Министерство иностранных дел может возглавить стать Антон Вайно, возглавляющий сейчас администрацию главы государства. По словам некоторых экспертов, нынешнему и.о. главы МИД, Лаврову разрешили покинуть должность министра иностранных дел после неоднократных просьб.
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