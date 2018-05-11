Импортные таблетки получат российскую прописку

Запрет на ввоз в Россию лекарственных средств — один из пунктов законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и прочих стран. Он вызвал больше всего волнений у россиян. Люди переживают, что из-за «медицинского эмбарго» из аптек исчезнет большинство препаратов, качеству которых они привыкли доверять. Так ли это на самом деле?

Главный врачебный принцип: не навреди

Авторы законопроекта «о контрсанкциях» — более 370 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех фракций, а также пять сенаторов. Ограничения, которые они предлагают ввести против США и других стран, касаются не только медицинских препаратов, но также продовольствия, алкоголя и табака, программного обеспечения и оборудования.

Последствия предлагаемых мер для россиян и экономики авторы анализировали совместно с представителями делового и научного сообщества, а также с институтов гражданского общества. Консультации по этим вопросам прошли в Госдуме 20 апреля, после чего была создана рабочая группа по доработке проекта. Работа продолжилась и в думских комитетах, специализирующихся по тем сферам, которые затрагивает законопроект, и на сегодня все они составили заключения по поводу документа. В пятницу, 11 мая, Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудит все поступившие замечания и предложения.

Сами авторы предполагают, что в итоговый вариант документа войдут универсальные нормы, а не отраслевые, что даст российским властям возможность не рубить с плеча, а вводить ограничения точечно. «Понимаем, что в обществе уже идёт дискуссия по поводу импортозамещения. Исходя из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий Правительству, но только в том случае если мы можем заместить тот или иной товар своим производством или поставками из-за границы», — пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчёркивая, что при этом качество отечественной продукции не должно уступать западным аналогам.

Не будет никаких мер, которые нанесут ущерб нашим людям.

О том, что вопрос о контрсанкциях подлежит серьёзному и всестороннему анализу, на прошлой неделе говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она подчеркнула, что законодатели должны следовать главному принципу — не нанести вреда экономике, бизнесу и населению. «Могу заверить, что не будет никаких мер, которые нанесут ущерб нашим людям», — пообещала спикер верхней палаты парламента.

Без таблеток не останемся

Обыватели тоже активно дискутируют по поводу законопроекта и особенно положения о «лекарственном эмбарго». Чаще всего звучат опасения, что эта инициатива оставит россиян без конкретных важных лекарств: мол, западные запретят, а у нас таких не делают. Но в документе есть прямое указание на этот счёт: под контрсанкции не попадут лекарства, аналоги которых не производятся в России и дружественных ей странах. Кроме того, предлагаемые меры не коснутся лекарств, которые граждане захотят привезти из-за рубежа для личного пользования.

Сегодня в России производится 85 процентов жизненно важных лекарственных средств, сообщил 8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев . «То есть они покупаются не за валюту и не связаны с валютным курсом и гораздо меньше подвержены инфляции. При этом мы никогда не откажемся от иностранных препаратов особенно инновационных», — подчеркнул он.

Ещё нужно вспомнить, что частично импортозамещение в фармацевтической отрасли началось ещё в 2015 году, когда правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств для стационаров и государственных программ. Тогда же Минпромторг составил список препаратов, которые производятся в России и странах ЕАЭС . В нём значатся вакцины для профилактики кори, туберкулёза, гепатита и гриппа, а также глицин, ибупрофен, лоперамид, варфарин, фенобарбитал, лидокаин и многие другие — всего около 500 препаратов.

Что с нашей фармацевтикой

Когда речь заходит об отказе от чего-то иностранного, сразу возникают сомнения, что местное производство готово на достойном уровне заменить исчезнувший импорт. Насчёт фармацевтики у экспертов сомнений нет — за последние годы эта отрасль активно развивалась. Хотя так было не всегда.

В советские времена производство лекарств нареканий не вызывало, вспоминает заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. «Конечно, мы отставали, у нас не было многого из того, что было на Западе, но все необходимые субстанции производились в Советском Союзе, да и вообще, фармацевтическая промышленность была достаточно мощная», — рассказывает он.

Резкий спад пришёлся на конец 80-х — 90-х годов, как и в большинстве отраслей. Особенно болезненно сегодня ощущается нехватка собственных субстанций — веществ, из которых создают лекарства, подчеркнул Владимир Круглый.

У нас не было многого из того, что было на Западе, но все необходимые субстанции производились в Советском Союзе.

Но сегодня динамика развития фарминдустрии внушает оптимизм. «Мы сделали гигантский прорыв, строятся заводы и кластеры, идёт активный процесс локализации фармпроизводства», — подчеркнул сенатор.

Понемногу Россия осваивает зарубежные, в том числе европейские рынки сбыта. Яркий пример — французская компания Sanofi, которая в 2009 году поглотила орловский «Биотон Восток» и сегодня экспортирует инсулин из России во многие страны мира, в том числе западные. Другой пример — американская компания Abbott, которая в конце апреля открыла на заводе в Белгороде новую производственную линию по производству эндокринных препаратов.

Как зарубежное становится отечественным

На сегодняшний день 86 иностранных фармкомпаний разместили свои производства в России. Из них наибольший вес на рынке имеют упомянутая выше компания Sanofi, а также швейцарская компания Novartis, которая в 2015 году открыла в Санкт-Петербурге завод по производству более 40 различных препаратов — оригинальных и дженериков «Сандоз» (например, «Линекс», «Омнитроп», «АЦЦ» и другие). Ещё примеры — британская компания GlaxoSmithKline, которая выпускает на подмосковном заводе вакцины против гриппа и гепатитов А и В, или французская компания Servier, производящая на заводе в Подольске препараты «Детралекс», «Диабетон», «Эреспал» и другие препараты.

В таких условиях понятия «отечественное» и «иностранное» в сфере производства лекарств давно устарели, отмечает директор Ассоциации российский фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев . Участники рынка предпочитают другое деление: локально произведённые товары и импортированные. Например, препараты с завода «Верофарм» (принадлежит компании Abbot), те же капли «Ксилен», мы воспринимаем как локальные, хотя его владельцы — американские акционеры.

Такая схема уже давно опробована в автопроме. Например, компания Ford больше 15 лет назад открыла в России завод, который выпускает модели Focus и Mondeo. В итоге россияне получают отечественные машины зарубежного качества по приемлемым ценам.

Приток иностранных инвесторов в Россию обеспечили государственные программы, отметил Виктор Дмитриев, главным образом — ФАРМА-2020. По его данным, только в производственную часть иностранцы вложили уже более двух миллиардов долларов.

Чтобы поток зарубежных инвесторов не иссякал, важно поддерживать для них благоприятные условия. Сенатор Владимир Круглый заверил « Парламентскую газету », что законопроект о контрсанкциях точно не коснётся тех иностранных партнёров, которые развивают своё производство на российской земле. А в будущем, вероятно, государство предложит им льготы и другие преимущества, допустил он.

Своих не бросаем

Не стоят на месте и местные производители: в России за последние годы открылось и расширилось множество «коренных» заводов по производству фармацевтической продукции, растёт их конкурентоспособность, всё больше производителей переходят на международные стандарты качества GMP.

Мы видим, что списки препаратов, которые производят отечественные фармацевтические предприятия, существенно расширяются.

Во многом такой картине способствовала государственная программа ФАРМА-2020, отметил завкафедрой фармакологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Эдвин Звартау. «Это большие достижения, и мы видим, что списки препаратов, которые производят отечественные фармацевтические предприятия, существенно расширяются», — отметил он.

Программу ФАРМА-2020 Правительство утвердило в апреле 2014 года, назначив ответственным разработчиком Минпромторг. Главная цель многолетнего проекта — создание в России инновационной фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. Ожидается, что к 2020 году россияне будут покупать порядка 50 процентов лекарств отечественного производства (в денежном выражении), а в перечнях жизненно необходимых препаратов российские наименования займут 90 процентов.

Учитывая хорошую динамику развития отрасли, вполне вероятно, что возможное «лекарственное эмбарго» станет для неё эффективным катализатором — так же, как в своё время продуктовые контрсанкции помогли сельскохозяйственной отрасли, прогнозирует руководитель АРФП Виктор Дмитриев.