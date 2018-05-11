Горных спасателей обязали проходить аттестацию

Представители аварийно-спасательных служб, занимающихся горноспасательными работами, должны будут пройти аттестацию на право вести соответствующую деятельность. Постановление Правительства, изменившие Положение об аттестации спасателей, вступило в силу 11 мая.

Согласно поправкам, горноспасательные аварийные службы должны соответствовать возложенным на них задачам. В частности, личный состав структуры не менее чем на 75 процентов должен быть укомплектован сотрудниками, которые аттестованы на право вести работы в шахтах, рудниках, карьерах и объектах подземного строительства.

Также установлено, что подтверждение квалификации аварийно-спасательных служб, входящих в их состав спасателей и граждан, приобретающих этот статус, будет проводиться аттестационной комиссией МЧС

Кроме того, 11 мая вступило в силу ещё одно постановление Правительства, утвердившее Положение о профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях, выполняющих горноспасательные работы, а также Правила расчёта стоимости обслуживания шахт и других объектов спасателями.

Так, согласно Положению, горноспасательное обслуживание осуществляется военизированными горноспасательными частями и уполномоченными профессиональными горноспасательными службами и формированиями на договорной основе.

Первичной оперативной единицей является горноспасательное отделение. Отделение для ликвидации аварий под землёй должно состоять из пяти человек (командира и четырёх респираторщиков), в условиях открытых горных работ — из трёх человек (командир и два респираторщика). Для доставки горноспасательного отделения в его состав включается водитель оперативного автомобиля.

Одно отделение должно обслуживать объекты, среднемесячная численность работников которых равна от 50 до 150 человек или объёмы добычи горной массы на котором составляет более 500 тысяч кубических метров в год.