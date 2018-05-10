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Захарова заткнула критиков своего творчества
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Захарова заткнула критиков своего творчества 

News.ru 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась поведением украинских властей, которые преследуют людей, исполнивших её песню ко Дню Победы.
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