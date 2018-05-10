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СМИ: глава МИД Ирана посетит Брюссель 15 мая для обсуждения ядерной сделки
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СМИ: глава МИД Ирана посетит Брюссель 15 мая для обсуждения ядерной сделки 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 10 мая. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Брюссель 15 мая для обсуждения ситуации вокруг международного соглашения по ядерной программе Тегерана после выхода из него США с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран — участниц сделки: Германии, Великобритании и Франции. Об этом сообщило в четверг японское агентство Kyodo со ссылкой на иранский дипломатический источник.
По его словам, в ходе встречи в Брюсселе Зариф запросит у европейских партнеров по ядерной сделке практических гарантий ее соблюдения после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения. Иранский источник рассказал, что встреча в Брюсселе будет проводиться на министерском уровне, однако не уточнил, будут ли участвовать в ней главы дипломатических ведомств Германии, Великобритании и Франции.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что на состоявшихся в четверг в Тегеране консультациях с заместителем главы иранского дипведомства Аббасом Арагчи обсудил вопрос сохранения соглашения по иранской ядерной программе, а также преодоление Ираном последствий от американских экономических санкций.
Зариф в четверг провел телефонные переговоры со своими европейскими коллегами — руководителем внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Как сообщил Исламской Республики, министры обсудили дальнейшую судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны также договорились провести встречи на экспертном и министерском уровне.
Президент США во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. Великобритания, Германия и Франция заявили, что собираются продолжать выполнять соглашение.
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