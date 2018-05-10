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Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату
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Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КУДРИН ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕР ВОЗГЛАВИТЬ СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ, ОНО ДОСТАТОЧНО НЕОЖИДАННОЕ И ОН ЕГО ОБДУМЫВАЕТ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КУДРИНА
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