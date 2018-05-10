Стал известен «высокий пост» для Кудрина

Кудрин может возглавить Счетную палату

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — прокомментировал Кудрин «Ведомостям».

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной палаты (по закону Госдума представляет президенту трех кандидатов, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов) начались в Думе утром в четверг, сообщил журналистам ее председатель Вячеслав Володин

«Счетная палата — это орган парламентского контроля и важная экспертная структура. Мы придаем большое значение тому, кто займет должность ее председателя. Это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления».

Единороссы выдвинули на этот пост первого зампреда Думы Александра Жукова , но он отказался — «ему работать вице-спикером интереснее», говорит человек, близкий к думскому руководству:

«Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы. Выбрали Кудрина — он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе».

По его словам, Кудрин обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдет совещание со всеми фракциями.

«Кудрин неоднократно говорил, что не будет заниматься косметическими реформами, — отмечает бывший федеральный чиновник. — Поэтому появился вариант со Счетной палатой, чтобы дождаться благоприятного момента на этой должности, несколько лет «высиживая» новую конфигурацию власти и, в частности, новое правительство».

Три дня назад Bloomberg сообщило, что президент рассматривает возможность назначить Кудрина на высокий пост, где он будет налаживать экономические связи с Западом и возглавит работу по восстановлению роста экономики. Но его влияние будет ограниченным, добавляло агентство: чтобы создать противовес Кудрину, Владимир Путин может назначить своего экономического помощника Андрея Белоусова вице-премьером. Однако среди названных 7 мая Медведевым кандидатов в вице-премьеры Белоусова не оказалось. Раз не состоялся переход Белоусова в вице-премьеры, то и приход Кудрина в администрацию теперь невозможен, пояснял после этого «Ведомостям» собеседник в администрации президента

Назначение Кудрина в Счетную палату разочарует тех, кто ждет его возвращения во власть, полагает политолог Михаил Виноградов

«За последние годы ЦСР сформировал образ Кудрина-реформатора, а такой шаг будет обозначать возвращение в счетоводы».

Пространство возможностей для Кудрина вернуться во власть на позиции, соразмерные его амбициям, сужается и Счетная палата — это, наверное, последнее «окно», говорит политолог Александр Пожалов . Если Кудрин заинтересован в том, чтобы влиять на содержание экономполитики и изменений в системе госуправления и продвигать свои разработки, то позиция главы Счетной палаты это делать позволяет, считает эксперт: