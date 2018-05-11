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Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
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Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет резкой критики ее песни "Верните память" властями Украины. Она заявила, что слова о якобы пропагандистском характере композиции, посвященной российским солдатам в Сирии — полное безумие.
По словам дипломата, песня была написана людьми, которые создавали ее от чистого сердца. "Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная… В эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души", — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что у нее была возможность придать композиции "пропагандистский оттенок", но она не стала этого делать. Более того, как подчеркивает Захарова, подобные нападки властей Украины — не первое безумие, которое исходит с их стороны.
Дипломат решительно не понимает, как относиться к агрессии политиков, учитывая ее украинские корни, передает Russia Today.
"Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют, — это политика партии… А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?" — задалась вопросом Захарова.
Ранее сообщалось, что песня "Верните память" прозвучала на торжествах, посвященных Дню Победы, на Украине в городе Кривой Рог. Это событие взбесило депутата Константина Усова, который потребовал от спецслужб Незалежной разобраться в ситуации.
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