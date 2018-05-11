Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине

По словам дипломата, песня была написана людьми, которые создавали ее от чистого сердца. "Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная… В эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души", — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что у нее была возможность придать композиции "пропагандистский оттенок", но она не стала этого делать. Более того, как подчеркивает Захарова, подобные нападки властей Украины — не первое безумие, которое исходит с их стороны.

Дипломат решительно не понимает, как относиться к агрессии политиков, учитывая ее украинские корни, передает Russia Today

"Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют, — это политика партии… А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?" — задалась вопросом Захарова.