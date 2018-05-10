Меркель успокоила Иран

Пока Тегеран придерживается обязательств, Германия, Франция и Великобритания останутся в ядерной сделке, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель президенту Ирана Хасану Роухани.
Меркель заявила, что ФРГ, Франция и Британия останутся в ядерном соглашении, пока Иран выполняет свои обязательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на кабинет министров ФРГ.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки завуалированным протекционизмом и нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО).
Источник во внешнеторговом блоке правительства предполагал, что это увеличит экономическую зависимость Ирана от России и скажется на росте товарооборота между странами.