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Меркель успокоила Иран
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Меркель пообещала Ирану, что Европа останется в ядерной сделке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Пока Тегеран придерживается обязательств, Германия, Франция и Великобритания останутся в ядерной сделке, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель президенту Ирана Хасану Роухани.
Меркель заявила, что ФРГ, Франция и Британия останутся в ядерном соглашении, пока Иран выполняет свои обязательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на кабинет министров ФРГ.
>> Трамп решил судьбу Ирана
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки завуалированным протекционизмом и нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО).
Источник во внешнеторговом блоке правительства предполагал, что это увеличит экономическую зависимость Ирана от России и скажется на росте товарооборота между странами.
Напомним, во вторник президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.
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