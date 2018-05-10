Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства РФ 

Александр Лукашенко направил поздравление Дмитрию Медведеву в связи с его назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба белорусского лидера.
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты. Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния", — говорится в поздравлении.
Президент РБ пожелал Дмитрию Медведеву «здоровья, удачи и реализации всех планов».