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Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства РФ
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Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства РФ 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Александр Лукашенко направил поздравление Дмитрию Медведеву в связи с его назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба белорусского лидера.
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты. Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния", — говорится в поздравлении.
Президент РБ пожелал Дмитрию Медведеву «здоровья, удачи и реализации всех планов».
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