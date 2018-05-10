И.о. министра финансов Армении подал в отставку

"Я оставляю пост и. о. министра финансов и желаю новому правительству продолжать искать решения для процветания нашей страны", — сказал Арамян. Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый министр финансов.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должностей глав Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции.