И.о. министра финансов Армении подал в отставку 

Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян в четверг сложил свои полномочия, передает ТАСС.
"Я оставляю пост и. о. министра финансов и желаю новому правительству продолжать искать решения для процветания нашей страны", — сказал Арамян. Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый министр финансов.
Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должностей глав Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции.
8 мая парламент Армении выбрал нового премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.