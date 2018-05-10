Россия готова контактировать с США на всех уровнях, заявил Рябков

"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о возможных контактах между главами внешнеполитических ведомств РФ и США в ближайшее время, Рябков отметил, что «пока у нас нет соответствующей информации и нет ничего, что можно было бы публично объявить».