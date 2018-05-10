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Россия готова контактировать с США на всех уровнях, заявил Рябков
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Россия готова контактировать с США на всех уровнях, заявил Рябков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва готова контактировать с Вашингтоном на всех уровнях, нужно продолжать диалог, РФ будет искать возможности для его поддержания, при этом информации о возможных контактах главы МИД РФ и госсекретаря США Майка Помпео пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал Рябков.
Отвечая на вопрос о возможных контактах между главами внешнеполитических ведомств РФ и США в ближайшее время, Рябков отметил, что «пока у нас нет соответствующей информации и нет ничего, что можно было бы публично объявить».
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