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В Кремле прокомментировали решение суда в Гааге по выплатам Украине за Крым
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В Кремле прокомментировали решение суда в Гааге по выплатам Украине за Крым 

BFM.RU 1 час назад
Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», — цитирует РИА Новости Пескова.
Постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску украинского «Эверест Истейт» и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. По данным украинского информагентства УНИАН, суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов.
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