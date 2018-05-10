Песков прокомментировал решение суда Гааги по активам украинских компаний в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.