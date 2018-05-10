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Песков назвал сроки новых назначений в правительстве
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Песков назвал сроки новых назначений в правительстве 

360tv.ru 10 мая 2018
Назначения в администрации президента и правительстве пройдут на этой, либо на следующей неделе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐секретаря президента Дмитрия Пескова.
Первое назначение в Кремле после инаугурации вновь избранный президент Владимир Путин сделал 8 мая. Он оставил на должности премьер-министра Дмитрия Медведева.
Депутаты Государственной думы поддержали его кандидатуру на пост премьера. «За» проголосовали 374 депутата, против — 56.
Выступая с речью перед депутатами Госдумы, Медведев заявил, что в случае его утверждения премьером, «решения нового кабинета министров будут не менее успешны, чем прежнего».
Приоритетным направлением в развитии российского здравоохранения на ближайшие годы станет онкология, заявил Дмитрий Медведев.
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