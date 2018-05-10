Москва устала от Путина

Владимир Путин в минувший понедельник в очередной раз принял президентскую присягу, продлив срок узурпации власти в России . Я говорю «узурпации», поскольку честных выборов в этой стране давно уже не было. Реального оппозиционера Бориса Немцова при молчаливом согласии Путина убили прямо под стенами Кремля. А Алексея Навального , способного составить Путину конкуренцию, к выборам просто не допустили.

Примерно то же было и все прошлые разы, поэтому можно смело говорить, что Владимир Путин и его люди — это и есть самая настоящая криминальная хунта, захватившая власть в Российской Федерации.

Как и полагается узурпаторам, они душат свободу слова, вторгаются на территорию соседей и силой уничтожают любые проявления недовольства внутри страны. Прямо перед инаугурацией в России прошла очередная акция по силовому подавлению оппозиции. Во время митингов протеста против Владимира Путина по всей стране полиция задержала рекордное число граждан — более 1 тысячи 600. Значительная часть задержанных — дети и подростки.

У них сейчас модно не быть ватником и ходить на акции против Путина. Их, как и всех прочих, жестоко избивали полицейские и какие-то ряженые в форме кубанских казаков. В России они исполняют роль титушек. Тут мне кажется интересной одна деталь: антиправительственные митинги в России с каждым разом увеличиваются не количественно, а качественно. Проще говоря, число пришедших людей остается более или менее неизменным, но вот градус противостояния с полицией постепенно нарастает.

Идет радикализация, причем самой молодой части протеста, тех самых подростков. Они уже не боятся бросаться на полицию и бить омоновцев. Это, пожалуй, очень хорошо. Без боевой и радикально настроенной молодежи успешного уличного протеста не бывает. А власть своими руками сейчас растит целое поколение именно таких людей. Но, конечно, тут важно понимать, что уличная революция в России победить не может. Слишком уж там мощные силовые органы. Но она запросто может стать благоприятным фоном для действий тех, кто хочет поменять власть среди российской элиты.

Реалистично снять Путина могут только его приближенные. Но для этого необходимо выполнение ряда условий. Первое: с Путиным для элиты должно быть хуже, чем без него. Второе: у Путина должен быть понятный наследник. Третье: народ в столице должен поддержать смену власти.

Первое условие выполняет сам президент. Он каждый день делает жизнь своих приближенных невыносимой: санкциями, налогами, подачками населению и руганью с Западом. Второе условие — это преемник, легитимный наследник престола. Тоже имеется! Причем Путин сам его вырастил. Речь, конечно, о Дмитрии Медведеве , который 8 мая снова стал премьер-министром. Он в России исполняет роль кронпринца в монархической традиции. А ее соблюдение — это крайне важный элемент легитимности передачи власти в РФ.

Медведев уже даже был президентом. И может еще разок поработать, если товарищи попросят. Народ его знает, и, в общем, верит ему. Ужасной аллергии на Медведева ни у кого нет. А элиты, конечно, поддержат! Они с ностальгией вспоминают времена, когда Медведев каждый год ездил в США за новым айфоном. А по телевизору тогда показывали не войну в Сирии Украине , а его любимый бадминтон. Ну а третье условие — поддержка переворота со стороны столицы у потенциальных заговорщиков, можно сказать, в кармане.

Москва сильно устала от Путина и поддержит любого, кто выступит против него. То, что митинги в российской столице становятся все более ожесточенными — яркое тому подтверждение.

Путин, правда, в своей инаугурационной речи сказал, что собирается проводить модернизацию, что откажется от духовных скреп и мракобесия. Но я в это не очень верю: начинать такие реформы после 20 лет консервации всего и вся просто нереально. Поэтому, я думаю, новый срок Путина будет таким: под действием американских и европейских санкций будет нарастать недовольство элиты, которое через некоторое время выльется в попытку переворота и установление новым президентом Дмитрия Медведева. Ну а как быстро это произойдет, зависит лишь от Запада и его усилий по введению все новых санкций против российских лидеров.