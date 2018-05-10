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Медведев озаботился поиском денег на указ Путина
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

Медведев озаботился поиском денег на новый указ Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал найти деньги на реализацию нового майского указа президента России Владимира Путина. Такое заявление председатель правительства сделал на совещании по вопросу реализации указа, сообщает ТАСС.
«Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом», — сказал Медведев. Он отметил, что Минфин, как и раньше, будет «внимательно следить за эффективностью расходов».
По словам премьера, в бюджетный процесс необходимо будет внести коррективы, «причем в достаточно сжатые сроки». Медведев отметил, что новые задачи, поставленные перед правительством, сложнее предыдущих. Кроме того, на их реализацию отведено немного времени. Как отметил премьер, для выполнения указа «необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнеров».
Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. По словам Медведева, новый майский указ обойдется бюджету в восемь триллионов рублей.
Путин уже подписывал так называемые майские указы в 2012 году. Они были рассчитаны до 2020 года и включали в себя повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. В декабре 2017 года президент сообщил, что цели указов достигнуты более чем на 90 процентов.
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Комментарии13  Ещё 10 источников 
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