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Трамп хочет сделать дипломатом бизнесмена, который выделил ему миллион на инаугурацию
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Трамп хочет сделать дипломатом бизнесмена, который выделил ему миллион на инаугурацию 

BFM.RU 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Гордона Сондлэнда на пост посла при Евросоюзе, сообщает пресс-служба Белого дома.
О выборе кандидатуры Сондлэнда, который не имеет дипломатического опыта, сообщалось еще в марте. Сондлэнд занимается гостиничным и банковским бизнесом, отмечает РИА Новости. В 2000-е годы он сотрудничал с администрацией президента Джорджа Буша — младшего, в 2012 году был членом переходной команды кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни. В 2017 году СМИ сообщали, что компании Сондлэнда выделили около 1 миллиона долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.
В соответствии с действующей процедурой, сначала за кандидатуру посла должен проголосовать комитет по иностранным делам сената, а в случае одобрения — полный состав сената.
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