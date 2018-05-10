Трамп хочет сделать дипломатом бизнесмена, который выделил ему миллион на инаугурацию

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Гордона Сондлэнда на пост посла при Евросоюзе, сообщает пресс-служба Белого дома.

О выборе кандидатуры Сондлэнда, который не имеет дипломатического опыта, сообщалось еще в марте. Сондлэнд занимается гостиничным и банковским бизнесом, отмечает РИА Новости. В 2000-е годы он сотрудничал с администрацией президента Джорджа Буша — младшего, в 2012 году был членом переходной команды кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни. В 2017 году СМИ сообщали, что компании Сондлэнда выделили около 1 миллиона долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.

В соответствии с действующей процедурой, сначала за кандидатуру посла должен проголосовать комитет по иностранным делам сената, а в случае одобрения — полный состав сената.