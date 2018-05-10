Стал известен состав участников совещания с Медведевым по майскому указу

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ У ПРЕМЬЕРА ПО МАЙСКОМУ УКАЗУ — ГОЛОДЕЦ, МУТКО, КОЗАК, ГОЛИКОВА, СИЛУАНОВ, АКИМОВ, А ТАКЖЕ ДВОРКОВИЧ, БЕЛОУСОВ И ОРЕШКИН РИА НОВОСТИ