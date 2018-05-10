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Лавров прокомментировал выход США из ядерной сделки по Ирану
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Лавров прокомментировал выход США из ядерной сделки по Ирану 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе противоречит решениям государств-участниц Совета Безопасности ООН и призвал изучить последствия подобного шага, передает РИА «Новости».
"У нас вызывает серьезную озабоченность решение администрации США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231", — заявил он в ходе пресс-конференции в Москве.
Он также призвал внимательно изучить возможные последствия подобного шага.
"Мы оценили взвешенную реакцию руководства Ирана на это решение, потому что необходимо оценить все последствия этого шага Вашингтона, здесь спешка была бы, наверное, непродуктивна. И нам, и Германии, и Франции, и Великобритании, и Китаю, Ирану предстоит еще эту оценку провести. Мы уже занимаемся этим, в ближайшее время будем сопоставлять наши мнения", — сказал министр.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры, посвященные Ирану, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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