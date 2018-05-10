ЦИК рассказал о наказании пытавшихся проголосовать дважды

Центризбирком России выявил нарушителей, которые пытались на выборах Президента России 18 марта проголосовать дважды с помощью механизма «мобильный избиратель», рассказал заместитель главы комиссии Николай Булаев, передаёт РИА «Новости».
По словам чиновника, некоторые из нарушителей уже понесли ответственность. При этом Булаев отметил, что подобные нарушения были единичными, поэтому все такие преступления были своевременно выявлены.
По всем эпизодам в настоящее время принимаются решения, а материалы направляются в правоохранительные органы.
«Есть уже решения, которые приняты, и люди понесли заслуженное наказание за то, что совершили правонарушение в рамках Административного кодекса. Сейчас они очень недовольны этими решениями, но это их был выбор: они решили совершить правонарушение, они его совершили, мы его выявили», — добавил замглавы Центризбиркома.