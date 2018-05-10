ЦИК рассказал о наказании пытавшихся проголосовать дважды

ЦИК рассказал о наказании граждан, пытавшихся проголосовать дважды на выборах

По словам чиновника, некоторые из нарушителей уже понесли ответственность. При этом Булаев отметил, что подобные нарушения были единичными, поэтому все такие преступления были своевременно выявлены.

По всем эпизодам в настоящее время принимаются решения, а материалы направляются в правоохранительные органы