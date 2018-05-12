В Армении сформировали новое правительство 

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении министров в правительство во главе с премьером Николом Пашиняном. Таким образом формирование нового кабинета в стране полностью завершено.
Вице-премьером правительства назначен председатель правления армянского «Ардшинбанка» Мгер Григорян. Новым главой министерства иностранных дел стал Зограб Мнацаканян, в настоящее время занимающий должность постпреда страны при ООН. Оборонное ведомство возглавил Давид Тоноян.
Никол Пашинян был назначен на должность премьер-министра 8 мая. Парламент страны проголосовал за его кандидатуру со второго раза. Пашиняна поддержали 59 депутатов, а против него отдали голоса 42 законодателя.