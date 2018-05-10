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МИД Китая: Пекин готов сотрудничать с новыми властями Армении
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МИД Китая: Пекин готов сотрудничать с новыми властями Армении 

Мир24 1 час назад
Китай готов сотрудничать с новым политическим руководством Армении. Власти Поднебесной уважают выбор армянского народа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
Напомним, Никол Пашинян был избран парламентом страны 8 мая. Президент России Владимир Путин в тот же день поздравил его с вступлением в должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружественных, союзнических отношений между странами.
Пашинян заявил, что Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ и назвал союзнические отношения с Россией в числе главных приоритетов. Также новый премьер-министр намерен углублять связи с Евросоюзом, США, Ираном и Грузией, Индией и Китаем. Свой первый визит Пашинян нанесет в Россию.
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