«Бессмертный полк» раскалывает санкционный фронт союзников США 

Накануне приезда премьера в Россию Израиль нанес ракетные удары по Сирии. Также ранее Тель-Авив выступал против поставок туда систем ПВО С-300. Об этом, видимо, Нетаньяху говорил с Путиным на приеме в Кремле. А также, вероятно, об антироссийских санкциях, которые навязывают всему миру США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присутствовал вместе с Владимиром Путиным на военном параде 9 мая на Красной площади, а затем даже, наряду с президентом Сербии Александром Вучичем, принял участие в марше «Бессмертного полка». После чего состоялись переговоры руководителей России и Израиля. В центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке, ситуация в Сирии, а также последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.
Со своей стороны, Москва уже успела заявить, что после того, как президент США Трамп заявил о выходе США из этого соглашения, она продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе 2015 года. О намерении остаться в соглашении заявили также Тегеран и все европейский участники: Франция, Германия и даже Великобритания. Как будет ситуация развиваться дальше? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта.
Встреча Путина с израильским премьером Нетаньяху в нынешней ситуации чрезвычайно важна. Она состоялась спустя сутки после ракетного удара израильских ВВС по одному из военных объектов близ Дамаска, принадлежащему иранским спецподразделениям, воюющим в Сирии на стороне Башара Асада, а также ливанской группировке «Хезболла», пользующейся поддержкой того же Ирана.
Израиль сильно беспокоит военная активность его главного врага Ирана на территории Сирии. Отношения двух стран вплотную приблизились к возможности израильского удара уже по Ирану — после обнародования Нетаньяху секретного досье об иранской военной ядерной программе. «Иранское досье» стало одним из поводов для Трампа объявить 8 мая о выходе из ядерного соглашения с Ираном 2015 года и о восстановлении действия соответствующих американских санкций.
Наверняка это стало темой переговоров Путина и Нетаньяху. Но помимо того что Израиль беспокоит военное сотрудничество России и Ирана, он возражает против возможных поставок систем ПВО С-300 для сирийской армии, о чем стали говорить после недавних ударов западной коалиции по войскам Асада. В свою очередь, наверняка Москва ставит в настоящее время перед Израилем вопрос о том, насколько жестко он собирается следовать американским санкциям против России. Например, касающимся поставок продукции двойного и военного назначения. Например, израильской авионики. В ходе очередного расширения антироссийских санкций США распространили их действие на третьи страны, поставляющие такую продукцию России.
Вообще, в свете проводимой нынешней американской администрацией жесткой политики по целому ряду направлений вопрос о том, собираются ли другие страны из числа союзников США следовать в фарватере этой политики, становится все более актуальным. Денонсация Америкой соглашения с Ираном 2015 года, осуществленная вопреки возражениям европейских союзников, вызвала нескрываемое раздражение в Европе. Восстановление действия жестких американских санкций напрямую угрожает европейским компаниям. В частности, французский нефтяной концерн Total уже успел заключить с Ираном многомиллиардные контракты и теперь обратился к французскому правительству за поддержкой. Европа является одним из главных импортеров иранской нефти.
Восстановленные американские санкции против Ирана — предельно жесткие. Будут запрещены все долларовые транзакции с этой страной, торговля золотом и драгоценными металлами, углем, графитом, изделиями из стали и алюминия, а также программным обеспечением, используемым в промышленности. Запрещено будет иметь дело с иранской национальной валютой, в том числе через офшоры, покупать иранские долговые обязательства. Санкции коснутся иранской автомобильной промышленности. Предполагается ограничить возможности продавать нефть на мировом рынке.
Какие-то санкции вступят в силу уже через 90 дней, то есть в начале августа, а остальные — в ноябре. До этого времени, судя по всему, европейцы попробуют договориться с Вашингтоном о том, чтобы вторичные санкции не распространялись на европейские компании.
У Евросоюза уже был опыт блокировки действия американских санкций применительно к своим компаниям. Так называемое Блокирующее регулирование 1996 года освободило европейские компании от обязанности соблюдать санкции США, введенные администрацией Билла Клинтона в отношении Ливии и Ирана.
Кроме того, об исключении для себя в отношении торговли с Ираном собирается, насколько известно, договариваться с Америкой и Япония. Но если нарушение единого санкционного фронта союзников США возможно в отношении Ирана, то почему в будущем это не будет возможно в отношении России? Для этого Москве, разумеется, придется приложить определенные усилия к тому, чтобы единый фронт расколоть. В конце концов, если ни о чем пока не удается договориться с Америкой, то почему бы не договориться хотя бы о чем-то — пока по Ирану — с Евросоюзом, а по Сирии — с Израилем.