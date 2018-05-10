Путин, Макрон, Абэ и Лагард встретятся на ПМЭФ-2018 

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Президент Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщает «Росконгресс».
Тема ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия». «На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста», — отмечает «Росконгресс». ПМЭФ пройдет 24-26 мая.
Лагард не первый раз участвует в ПМЭФ, она приезжала на форум в ранге министра экономики, промышленности и занятости Франции.
Со своей стороны посол США в России Джон Хантсман примет участие в ПМЭФ, заявил глава американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении», — заявил Родзянко.
Хантсман направил письма, в которых заявил, что поощряет участие американских компаний в ПМЭФ. «Это очень хороший знак, это, действительно, важно. Делегации будут от очень многих компаний. Вопрос лишь в их уровне», — заключил глава AmCham.