Путин назвал Гейдара Алиева истинным патриотом

Путин назвал Гейдара Алиева выдающимся государственным деятелем и истинным патриотом

Президент России Владимир Путин назвал Гейдара Алиева "выдающимся государственным деятелем, истинным патриотом и верным сыном своей Родины". Об этом говорится в его приветствии участникам российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность, Миссия, Наследие", которая открылась в четверг в столице Азербайджана

"Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева, его способность вникать в суть самых сложных вопросов, большой организаторский талант снискали ему высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом. Возглавив независимый Азербайджан в непростой исторический период, он стал настоящим лидером страны, многое сделал для консолидации азербайджанского общества", — говорится в послании.

Оно было зачитано начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым

В послании отмечается, что "одним из ключевых условий успешного развития Азербайджана Гейдар Алиев считал выстраивание дружественных, добрососедских связей с Россией , укрепление взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного партнерства между нашими странами. Отрадно, что этот курс достойно продолжает нынешний президент Азербайджанской Республики — Ильхам Алиев ".

Президент России подчеркнул, что эта масштабная выставка стала результатом совместных усилий историков, работников архивов и представителей государственных ведомств наших стран.

Президент РФ поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке выставки.