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Путин назвал Гейдара Алиева истинным патриотом
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Путин назвал Гейдара Алиева выдающимся государственным деятелем и истинным патриотом 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Президент России Владимир Путин назвал Гейдара Алиева "выдающимся государственным деятелем, истинным патриотом и верным сыном своей Родины". Об этом говорится в его приветствии участникам российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность, Миссия, Наследие", которая открылась в четверг в столице Азербайджана.
"Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева, его способность вникать в суть самых сложных вопросов, большой организаторский талант снискали ему высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом. Возглавив независимый Азербайджан в непростой исторический период, он стал настоящим лидером страны, многое сделал для консолидации азербайджанского общества", — говорится в послании.
Оно было зачитано начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым.
В послании отмечается, что "одним из ключевых условий успешного развития Азербайджана Гейдар Алиев считал выстраивание дружественных, добрососедских связей с Россией, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного партнерства между нашими странами. Отрадно, что этот курс достойно продолжает нынешний президент Азербайджанской Республики — Ильхам Алиев".
Президент России подчеркнул, что эта масштабная выставка стала результатом совместных усилий историков, работников архивов и представителей государственных ведомств наших стран.
Президент РФ поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке выставки.
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