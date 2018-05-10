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Асад оценил затраты на восстановление Сирии
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Асад оценил затраты на восстановление Сирии 

РИА Новости 1 час назад
АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что на восстановление его страны потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов.
"Оно (восстановление — ред.) будет стоить сотни миллиардов. Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — заявил Асад в интервью греческой газете «Катимерини».
Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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