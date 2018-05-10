Шеин предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин «Справедливая Россия» ) в ходе своего выступления на пленарном заседании палаты предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста.

Депутат отметил, что в большей части российских регионов мужчины не доживают до 62 лет.