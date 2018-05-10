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Шеин предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста
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Шеин предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») в ходе своего выступления на пленарном заседании палаты предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста.
Депутат отметил, что в большей части российских регионов мужчины не доживают до 62 лет.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы во вторник заявил, что Правительство планирует внести в палату предложение о повышении пенсионного возраста в «самой короткой перспективе».
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