Шеин предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста 

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») в ходе своего выступления на пленарном заседании палаты предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста.
Депутат отметил, что в большей части российских регионов мужчины не доживают до 62 лет.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы во вторник заявил, что Правительство планирует внести в палату предложение о повышении пенсионного возраста в «самой короткой перспективе».