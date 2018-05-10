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Французская делегация посетит Крым
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Делегация французского Мариньяна в мае посетит Крым 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр города Мариньян на юго-востоке Франции Эрик Ле Диссэз в мае посетит Республику Крым для установления побратимских связей с курортом Евпатория на западе полуострова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации крымского города.
"Евпатория расширяет круг побратимских связей. С целью подписания соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 14 мая 2018 года в Евпаторию прибывает делегация муниципалитета Мариньян", — говорится в сообщении администрации.
В составе делегации мэр французского города Эрик Лье Диссэз, а также вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, отметили в администрации.
Как сообщалось, инициатором установления побратимских связей с Евпаторией был Эрик Лье Диссэз, с этим предложением он выступил в ноябре прошлого года на встрече с депутатами Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком и Светланой Савченко.
Как по итогам этой встречи Бальбек сообщал ТАСС, что мэр Мариньяна выбрал Евпаторию, потому что она напоминает его родной город. На той встрече представители французской делегации отметили, что лазурное побережье Крыма схоже с югом Франции, и, несмотря на большую удаленность друг от друга, жители Франции хотят развить культурные и спортивные связи с крымчанами.
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