Французская делегация посетит Крым

Делегация французского Мариньяна в мае посетит Крым

Мэр города Мариньян на юго-востоке Франции Эрик Ле Диссэз в мае посетит Республику Крым для установления побратимских связей с курортом Евпатория на западе полуострова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации крымского города.

"Евпатория расширяет круг побратимских связей. С целью подписания соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 14 мая 2018 года в Евпаторию прибывает делегация муниципалитета Мариньян", — говорится в сообщении администрации.

В составе делегации мэр французского города Эрик Лье Диссэз, а также вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, отметили в администрации.

Светланой Савченко. Как сообщалось, инициатором установления побратимских связей с Евпаторией был Эрик Лье Диссэз, с этим предложением он выступил в ноябре прошлого года на встрече с депутатами Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком