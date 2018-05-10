Во Владикавказе открылась выставка об осетинах, погибших в немецком плену

На фотовыставке представлены уникальные портреты с регистрационных карточек немецких концлагерей, а также фотографии, зафиксировавшие быт советских военнопленных.

Алина Акоефф, журналист, военный историк, заслуженный работник культуры РСО-Алания рассказала о главной идее выставки, открывшейся накануне Дня Победы.

— Каждый год 9 мая мы празднуем день Великой Победы. В эти дни мы чествуем ветеранов той страшной войны, вспоминаем славные победы на фронтах. Но были в истории ее трагические страницы и темы, замалчиваемые десятилетиями и, в первую очередь, это тема военнопленных. Более 70 лет о советских военнопленных, прошедших горнила нацистских концентрационных лагерей, говорить было не принято. Между тем, пленные были в любом сражении Великой Отечественной войны, составляя во многом пресловутую графу «пропал без вести», которой пестрели списки безвозвратных потерь Красной Армии. По данным Генерального штаба РФ потери РККА пленными за период Великой Отечественной войны составили четыре миллиона 559 тысяч человек. Только в боях под Киевом в 1941 году пропали без вести и были взяты в плен более 500 тысяч солдат и офицеров. Более 600 тысяч человек было захвачено в плен в двух «котлах» под Брянском и Ельней. Во время Харьковской операции немецкими войсками были захвачены 240 тысяч человек. Сухие цифры статистики вряд ли смогут передать всю трагедию отдельного солдата. Что ждало его? Огороженная колючей проволокой яма — фронтовой лагерь — сборный пункт для военнопленных, перегон вглубь Европы в колоннах или эшелонами, принудительная работа на износ, голод и холод барака. О судьбе военнопленных — уроженцах Северной Осетии, прошедших фашистский плен, рассказывает эта выставка.

Выставка "Не стыдитесь наших лиц"

В течение трех лет военный историк Роман Кумков собирал материалы для экспозиции «Не стыдитесь наших лиц», которая открылась в канун празднования 73-1 годовщины Дня Победы благодаря Акоефф и Владикавказскому музею фотографии.

Выставка продлится до 15 мая.