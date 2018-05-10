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Мутко обсудит с Володиным и главами комитетов ГД тему строительства в РФ
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Мутко обсудит с Володиным и главами комитетов ГД тему строительства в РФ 

РИА Недвижимость 10 мая 2018
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко обсудит в четверг с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами профильных комитетов ГД тему строительства в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.
"Сегодня в 15.00 будет встреча председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и глав профильных комитетов Госдумы с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Виталием Леонтьевичем Мутко", — сообщили РИА Новости в аппарате ГД.
Как пояснил собеседник агентства, парламентарии планируют обсудить с исполняющим обязанности вице-премьера РФ вопросы строительства и тему обманутых дольщиков.
В понедельник 7 мая и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства и региональной политики. По его словам, это предложение сделано с учетом «опыта и с учетом персональных характеристик».
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