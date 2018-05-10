Мутко обсудит с Володиным и главами комитетов ГД тему строительства в РФ

"Сегодня в 15.00 будет встреча председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и глав профильных комитетов Госдумы с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Виталием Леонтьевичем Мутко", — сообщили РИА Новости в аппарате ГД.

Как пояснил собеседник агентства, парламентарии планируют обсудить с исполняющим обязанности вице-премьера РФ вопросы строительства и тему обманутых дольщиков.