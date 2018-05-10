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Пакистан надеется на продолжение сотрудничества в рамках СВПД
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Пакистан надеется на продолжение сотрудничества в рамках СВПД 

РИА Новости 55 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Исламабад надеется, что все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы продолжат работу в рамках этого соглашения, несмотря на последние заявления со стороны руководства США, говорится в распространенном заявлении МИД Пакистана.
"Пакистан считает, что СВПД являет собой крайне положительный пример согласованного пути урегулирования сложных вопросов через диалог и дипломатию. Мы приветствовали СВПД, когда это соглашение было только достигнуто, и надеемся, что все стороны найдут способ продолжить его реализацию — особенно с учетом того, что МАГАТЭ неоднократно проверяло выполнение Ираном его обязательств", — сказано в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.
Согласно заявлению, в Исламабаде отметили готовность различных сторон к продолжению сотрудничества в рамках СВПД, несмотря на решение американского руководства о выходе из соглашения.
"Пакистан полагает, что международные договоры и соглашения, достичь которых удалось путем скрупулезных переговоров, являются неприкосновенными. Произвольное расторжение таких соглашений подрывает уверенность в ценности диалога и дипломатии в контексте международных отношений и мирного разрешения споров", — подчеркнули в пакистанском МИД.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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