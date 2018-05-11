Британия сократила число работающих в России дипломатов 

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Пашинян пообещал улучшить отношения Еревана и Москвы

Литовские депутаты увидели угрозу нацбезопасности в российском энергооборудовании

В Кремле высказались на тему выхода Шевченко из СПЧ