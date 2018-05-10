Эксперт: Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России

По его словам, Волкер сделал чисто пропагандистское заявление в духе холодной войны.

«Это очередное выражение нынешней позиции Вашингтона не столько в отношении статуса Крыма, сколько в отношении России в целом. Американская администрация настроена на длительную политическую и экономическую конфронтацию лично с президентом Путиным и всей российской властью», — сказал эксперт в интервью «СП».

Он также подчеркнул, что Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России.

Читайте подробнее в материале «СП» «Россия отдаст Крым, как отдала Прибалтику».

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