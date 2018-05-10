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Эксперт: Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России
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Эксперт: Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России 

Свободная пресса 31 минуту назад
Член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков прокомментировал заявление специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер о том, что Россия может вернуть Крым Украине также, как вернула независимость трем прибалтийским республикам.
По его словам, Волкер сделал чисто пропагандистское заявление в духе холодной войны.
«Это очередное выражение нынешней позиции Вашингтона не столько в отношении статуса Крыма, сколько в отношении России в целом. Американская администрация настроена на длительную политическую и экономическую конфронтацию лично с президентом Путиным и всей российской властью», — сказал эксперт в интервью «СП».
Он также подчеркнул, что Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России.
Читайте подробнее в материале «СП» «Россия отдаст Крым, как отдала Прибалтику».
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