Член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков прокомментировал заявление специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер о том, что Россия может вернуть Крым Украине также, как вернула независимость трем прибалтийским республикам.
По его словам, Волкер сделал чисто пропагандистское заявление в духе холодной войны.
«Это очередное выражение нынешней позиции Вашингтона не столько в отношении статуса Крыма, сколько в отношении России в целом. Американская администрация настроена на длительную политическую и экономическую конфронтацию лично с президентом Путиным и всей российской властью», — сказал эксперт в интервью «СП».
Он также подчеркнул, что Крым — это крапленая карта в шулерской игре США против России.
Читайте подробнее в материале «СП» «Россия отдаст Крым, как отдала Прибалтику».
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