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Путин рассказал, какие качества Назарбаева его удивляют
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«Зашел в класс и начал стрелять»

Путин рассказал, какие качества Назарбаева его удивляют 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем, отметив его умение окружать себя эффективными, молодыми и сильными специалистами.
"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, ведь, он еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор — это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек всегда устремленный в будущее. Вот это удивительное качество", — сказал Путин в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.
Российский президент также отметил, что Назарбаев не боится окружать себя сильными людьми. "Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя", — добавил российский лидер.
Путин также назвал Назарбаева активным и талантливым руководителем.
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