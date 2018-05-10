Путин рассказал, какие качества Назарбаева его удивляют

"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, ведь, он еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор — это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек всегда устремленный в будущее. Вот это удивительное качество", — сказал Путин в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Российский президент также отметил, что Назарбаев не боится окружать себя сильными людьми. "Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя", — добавил российский лидер.

Путин также назвал Назарбаева активным и талантливым руководителем.