Лукашенко призвал не «гиперболизировать» выход США из ядерной сделки

Во время общения с аккредитованными в Белоруссии послами иностранных государств, которое состоялось в среду, 9 мая, в рамках участия Лукашенко в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, белорусский лидер сказал, что Трамп «немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя».

«Не надо развязывать новую войну… Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там», — добавил Лукашенко.

Также он похвалил реакцию Ирана в данной ситуации.