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Лукашенко призвал не «гиперболизировать» выход США из ядерной сделки
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Лукашенко призвал не «гиперболизировать» выход США из ядерной сделки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит «гиперболизировать» ситуацию с выходом Соединенных Штатов Америки из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Во время общения с аккредитованными в Белоруссии послами иностранных государств, которое состоялось в среду, 9 мая, в рамках участия Лукашенко в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, белорусский лидер сказал, что Трамп «немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя».
«Не надо развязывать новую войну… Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там», — добавил Лукашенко.
Также он похвалил реакцию Ирана в данной ситуации.
МИД России осудил выход США из ядерной сделки по Ирану. В министерстве подчеркнули, что российская сторона крайне обеспокоена тем, что США в очередной раз решили действовать «вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права».
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