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В Крыму надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией
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В Крыму надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сирия готова поставлять России цитрусовые и другую южную сельхозпродукцию по самым выгодным ценам; в данный момент идут переговоры об использовании крымских морских портов для двустороннего товарообмена, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Он напомнил, что на прошедшем в апреле в Крыму IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) обсуждались вопросы восстановления послевоенной Сирии. В работе форума приняла участие представительная сирийская делегация. Ее возглавлял министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль. В частности, обсуждалась возможность взаимовыгодных поставок в Россию через порты Крыма.
"В Крыму пять портов, они недогружены. Мы можем задействовать всю портовую инфраструктуру, что дает нам определенную надежду на оживление торгового судоходства между Крымом и Сирией. Грузов, поверьте мне, придется возить в Сирию очень много", — сказал Мурадов.
По его словам, Россия готова поставлять в Сирию стройматериалы, оборудование для восстановления железных дорог, электротехническую продукцию, которая востребована в Сирии, и многое другое. Обратный грузопоток из Сирии в Россию может состоять из ранних овощей, фруктов, цитрусовых и других сельхозтоваров. «Сирийцы нам готовы предложить самые выгодные цены, гораздо более выгодные, чем те, по которым мы сейчас покупаем у других стран», — сказал дипломат.
Он также добавил, что Сирия является крупным производителем удобрений, химической, хлопчатобумажной продукции и других товаров, весьма востребованных в России.
"Мы будем активно содействовать развитию двустороннего торгового обмена, в том числе за счет контейнерных перевозок, а в перспективе, возможно, и восстановление туристических круизных маршрутов. Ведь Сирия и весь Ближний Восток полны интереснейших исторических памятников. Не менее интересны Крым, Причерноморье, регионы Северного Кавказа", — добавил Мурадов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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