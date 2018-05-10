За привлечение детей на митинги предложили штрафовать

Россиян накажут за вовлечение детей в протесты

Госдуму внесен законопроект о наказании для людей, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции. Документ появился в базе данных Госдумы.

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ частью, устанавливающей ответственность за вовлечение детей и подростков «в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании», сообщает ТАСС

За такие действия депутаты предлагают наказывать административным штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, обязательными работами на сто часов или 15-ю сутками административного ареста. Должностных лиц предлагается штрафовать на 50-100 тысяч рублей, юрлиц — на 250-500 тысяч рублей.

За повторное нарушение закона депутаты хотят ввести «повышенную административную ответственность».

В пояснительной записке к документу сказано, что одна из целей инициативы — не допустить «причинения вреда жизни, здоровью и развитию» детей.

Один из авторов инициативы Евгений Ревенко пояснил «Известиям» , что, если кому-то не нравится закон о митингах, «надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать». Он добавил, что во время акции протеста 5 мая 2018 были задержаны 223 подростка, при этом за весь 2017-й правоохранители задержали 475 несовершеннолетних.