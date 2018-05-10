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За привлечение детей на митинги предложили штрафовать
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Россиян накажут за вовлечение детей в протесты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Госдуму внесен законопроект о наказании для людей, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции. Документ появился в базе данных Госдумы.
Авторами документа выступили депутаты от «Единой России» Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Когда проект закона внесут на рассмотрение Думы, не уточняется.
В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ частью, устанавливающей ответственность за вовлечение детей и подростков «в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании», сообщает ТАСС.
За такие действия депутаты предлагают наказывать административным штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, обязательными работами на сто часов или 15-ю сутками административного ареста. Должностных лиц предлагается штрафовать на 50-100 тысяч рублей, юрлиц — на 250-500 тысяч рублей.
За повторное нарушение закона депутаты хотят ввести «повышенную административную ответственность».
В пояснительной записке к документу сказано, что одна из целей инициативы — не допустить «причинения вреда жизни, здоровью и развитию» детей.
Один из авторов инициативы Евгений Ревенко пояснил «Известиям», что, если кому-то не нравится закон о митингах, «надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать». Он добавил, что во время акции протеста 5 мая 2018 были задержаны 223 подростка, при этом за весь 2017-й правоохранители задержали 475 несовершеннолетних.
В феврале этого года президент Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» деятельность групп, которые привлекают молодежь к участию в несанкционированных акциях.
Комментарии6  Ещё 37 источников 
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