«РФ всегда будет ценить вклад союзников в разгром фашизма»

Россия всегда будет высоко ценить вклад союзников по антигитлеровской коалиции в Великую Победу.

Об этом заявил в среду вечером посол России в США Анатолий Антонов на приеме по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в посольстве России в американской столице.

"Мы глубоко ценим вклад всех союзников по коалиции в общую борьбу против фашизма. Так было, есть и будет", — заявил Антонов.

Священный подвиг

"Для нас Победа над нацизмом никогда не будет историей из хрестоматий. Она живет, бьется в наших сердцах. Память о бессмертном подвиге священна", — подчеркнул посол, выступая перед приглашенными дипломатами из постсоветских государств, их коллегами из США и других стран мира, представителями политической и культурной элиты Вашингтона и прессы. Как напомнил Антонов, "на алтаре Победы — 27 миллионов жизней русских и украинцев, белорусов и казахов, узбеков и армян, грузин и азербайджанцев, молдаван и киргизов, таджиков и туркмен, прибалтов и представителей других народов СССР".

"Если бы не беспримерные мужество, стойкость и любовь к Родине наших фронтовиков, партизан и тружеников тыла, то мир сегодня был бы совершенно иным, — отметил российский посол. — Из сохранившихся документов нацистской партии и фашистского государства мы знаем, какая жестокая участь готовилась многонациональному советскому народу — рабский труд, депортация, физическое уничтожение".

"Но наши отцы, деды и прадеды выстояли. Они спасли Отечество, сокрушили поработителей Европы, принесли ее народам свободу и независимость, дали право на мирную жизнь и процветание своим детям и внукам — всем нам. За это мы перед ними в неоплатном долгу. Навсегда", — сказал Антонов.

Особый день

В связи с этим он назвал 9 мая "особым, переполняющим эмоциями" днем. "Ровно 73 года назад советский народ одержал героическую Победу в Великой Отечественной войне, внеся решающий вклад в усилия антигитлеровской коалиции по разгрому фашизма в Европе. Был предрешен исход самой кровавой и страшной войны в истории человечества. Безграничная гордость за тот славный подвиг и одновременно горечь невосполнимых потерь, понесенных народами многих стран в то лихолетье, объединяют все послевоенные поколения, спасенные от коричневой чумы", — заявил посол.

Как констатировал Антонов, "события на советско-германском фронте предопределили судьбу Второй мировой". "Именно там были наголову разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников гитлеровской Германии ", — пояснил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в последние дни "по всему миру" проходят шествия "Бессмертного полка". В самых разных странах прошли "огромные колонны в знак памяти о живых и погибших в той войне героях", сказал Антонов.

Аналогичная акция состоялась 5 мая и в столице США. "Мне посчастливилось пройти в колонне от Белого дома до Мемориала погибшим во Второй Мировой войне. Ощущение было, что вместе с нами этот небольшой путь прошли и те, кто воевал, те, кто отдал жизнь для нашего счастья и благополучия. Мы склоняем свои головы перед памятью об этих людях", — заявил посол.

Тревожные тенденции

Однако, продолжал он, теперь, "к сожалению, все чаще совершаются попытки осквернить и извратить священную память о роли СССР во Второй мировой войне". "В угоду политической конъюнктуре фальсифицируются факты, чтобы развенчать подвиг советского солдата, поставить в один ряд жертв и палачей", — указал Антонов. Как он предупредил, особенно опасно то, насколько серьезные масштабы "приняла в некоторых странах героизация нацистских преступников — вплоть до маршей "ветеранов СС". "Толерантность к набирающему силу неонацизму недопустима", — предупредил дипломат.

"Заверяю вас: наша страна делала и будет делать все, чтобы историческая память передавалась будущим поколениям в правдивом, неискаженном виде", — подытожил посол.

Программа вечера включала также показ художественного фильма "Танки".