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Порошенко обвинили в унижении ветеранов
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Порошенко обвинили в унижении ветеранов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Слова президента Украины Петра Порошенко об акции "Бессмертный полк" являются унизительными для ветеранов войны, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, назвавший главу Украины "человеком без совести".
Ранее Порошенко заявил, что Россия рассматривает "Бессмертный полк" "как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил", а его миссия — "участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран".
"То, что он (Порошенко — ред.) сказал по поводу "Бессмертного полка", конечно, на его совести. Человек, у которого нет совести, может как угодно унижать ветеранов, унижать дело, за которое они боролись, не щадя свои жизни, унижать даже память тех, кто ушел", — сказал РИА Новости Затулин.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
>> Как прошло 9 мая на Украине
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
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