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Москва отреагировала на высылку репортеров с Украины
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Москва отреагировала на высылку репортеров с Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России на Украине призвало Киев не допустить дальнейшей высылки российских журналистов из страны, а также подчеркнуло, что подобными действиями украинская сторона нарушила международные соглашения.
«Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Там отметили, что подобными действиями Украина «грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений».
Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву.
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