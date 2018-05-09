Москва отреагировала на высылку репортеров с Украины 

Посольство России на Украине призвало Киев не допустить дальнейшей высылки российских журналистов из страны, а также подчеркнуло, что подобными действиями украинская сторона нарушила международные соглашения.
«Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Там отметили, что подобными действиями Украина «грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений».
О депортации из Украины корреспондентов российских телеканалов О. Юрьевой и В. Соловьевойhttps://t.co/XdYRQRy1Y3— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) May 9, 2018
Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву.