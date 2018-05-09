Ещё
AFP: Роухани заявил Макрону, что сделает все, чтобы остаться в ядерном соглашении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AFP: Роухани заявил Макрону, что сделает все, чтобы остаться в ядерном соглашении 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что «сделает все, чтобы остаться в соглашении по ядерной программе Тегерана». Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.
При этом президенты двух стран договорились «безотлагательно» создать «рабочие группы» ЕС и Ирана по вопросу предоставления гарантий относительно продолжения работы европейских компаний с Ираном.
Ранее в администрации президента Франции сообщили о том, что Макрон во время разговора с Роухани заявил о намерении Парижа продолжать соблюдение ядерного соглашения с Тегераном. «Президент республики напомнил о совместном заявлении глав государств и правительств Франции, Великобритании и Германии и о желании Франции продолжать выполнять ядерное соглашение с Ираном во всех его параметрах. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое», — отметили в администрации главы республики.
ТАСС: последние новости
Песков назвал случайностью инцидент с ветераном после парада Победы на Красной площади На митинге в Нетании призвали не допустить искажения памяти о Великой Отечественной войне Меркель заявила, что ФРГ продолжит тесный диалог с правительством России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»168
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине651
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов691
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент366
Посольство Латвии в Москве подверглось нападению143
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение