AFP: Роухани заявил Макрону, что сделает все, чтобы остаться в ядерном соглашении 

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что «сделает все, чтобы остаться в соглашении по ядерной программе Тегерана». Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.
При этом президенты двух стран договорились «безотлагательно» создать «рабочие группы» ЕС и Ирана по вопросу предоставления гарантий относительно продолжения работы европейских компаний с Ираном.
Ранее в администрации президента Франции сообщили о том, что Макрон во время разговора с Роухани заявил о намерении Парижа продолжать соблюдение ядерного соглашения с Тегераном. «Президент республики напомнил о совместном заявлении глав государств и правительств Франции, Великобритании и Германии и о желании Франции продолжать выполнять ядерное соглашение с Ираном во всех его параметрах. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое», — отметили в администрации главы республики.