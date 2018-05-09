МИД РФ уличил США в попытке отыграться за фиаско

В ведомстве пояснили, что в Вашингтоне вновь объявили о дополнительных антироссийских санкциях.

"Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие выводы были сделаны на основании того, что в американский санкционный список включен Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и 183-го гвардейский зенитный ракетный полк ВС РФ.

"Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", — добавляют в МИД РФ.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.