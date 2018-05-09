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МИД РФ уличил США в попытке отыграться за фиаско
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МИД РФ уличил США в попытке отыграться за фиаско 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
США, введя новые санкции против РФ, пытаются отыграться за фиаско ракетной атаки против Сирии, которая прошла 14 апреля, говорится в сообщении на сайте российского МИД.
В ведомстве пояснили, что в Вашингтоне вновь объявили о дополнительных антироссийских санкциях.
"Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", — говорится в сообщении.
Уточняется, что такие выводы были сделаны на основании того, что в американский санкционный список включен Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и 183-го гвардейский зенитный ракетный полк ВС РФ.
"Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", — добавляют в МИД РФ.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
>> США ввели новые санкции против России
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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