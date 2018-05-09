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Джонсон: сирийская оппозиция готова к разговору с Москвой и Дамаском
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Джонсон: сирийская оппозиция готова к разговору с Москвой и Дамаском 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сирийский оппозиционный комитет по переговорам готов к дискуссии с властями Сирии и России. Потому что только политическое решение даст стабильное будущее для сирийского народа
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с главой комитета Насром аль-Харири сообщил также, что никакие предварительные условия для переговоров не ставятся. Но продолжение сирийским режимом наступательных операций, подразумевающих применение химоружия, — это проблема для достижения политического регулирования.
Джонсон заявил, что Лондон намерен помочь Сирии, в которой с 2011 года идет гражданская война, в преодолении гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.
Лондон уже взял на себя обязательство выделить стране 610 миллионов долларов в этом году и 475 миллионов долларов в следующем. Всего с 2011 года Британия выделила на помощь Сирии 3,7 миллиарда долларов.
Сирийский комитет по переговорам — оппозиция, признанная Западом. Ее лидер аль-Харири регулярно встречается с представителями властей Великобритании, Германии, Франции, США.
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