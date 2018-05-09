Пашинян высказался о ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду дал пресс-конференцию в Степанакерте, во время которой рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы должны исключить возможность военного решения конфликта, но Азербайджан продолжает военные авантюры на линии огня», — приводит его слова ТАСС

«Мы должны четко ответить на один вопрос, хотим мы решения карабахской проблемы или нет. Мы за мирное решение проблемы», — подчеркнул он.

Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики. В тот же день президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.