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Премьер-министр Азербайджана поздравил Медведева с назначением
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Премьер-министр Азербайджана поздравил Медведева с назначением 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов направил поздравительное письмо Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кабинета министров.
"Премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.
Госдума во вторник утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны, он обещал сформировать правительство в ближайшее время, чтобы скорее приступить к реализации стратегического указа президента РФ Владимира Путина.
Путин сразу после заседания Госдумы подписал указ о назначении Медведева премьером.
Медведева поддержали 374 парламентария (на 75 больше, чем в 2012 году), против проголосовали 56 депутатов, ещё трое зарегистрировавшихся в начале заседания законодателя свою точку зрения не выразили.
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