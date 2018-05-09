Премьер-министр Азербайджана поздравил Медведева с назначением

"Премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации ", — сообщили в пресс-службе.

Госдума во вторник утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны, он обещал сформировать правительство в ближайшее время, чтобы скорее приступить к реализации стратегического указа президента РФ Владимира Путина

Путин сразу после заседания Госдумы подписал указ о назначении Медведева премьером.

Медведева поддержали 374 парламентария (на 75 больше, чем в 2012 году), против проголосовали 56 депутатов, ещё трое зарегистрировавшихся в начале заседания законодателя свою точку зрения не выразили.