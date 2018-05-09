В Лиссабоне умер посол России в Португалии

Олег Белоус, чрезвычайный и полномочный посол России Португалии , скоропостижно скончался на 67-м году жизни. МИД России назвал Белоуса «человеком большой души» и «примером служения России и твердой защиты ее интересов». Он был послом РФ в Лиссабоне начиная с 2013 года.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус скоропостижно скончался в Лиссабоне в возрасте 66 лет, сообщает RT со ссылкой на заявление официального сайта Министерства иностранных дел России.

Олег Николаевич Белоус был ярким дипломатом и профессионалом высшей пробы, отмечается в сообщении МИД. Будучи на дипломатической службе с 1973 года, выпускник МГИМО Олег

Италией, Белоус «внес большой личный вклад» в создание новой архитектуры европейских международных отношений — в частности, будучи сотрудником МИДа, налаживал партнерские отношения РФ со множеством стран Европы — Португалией, Испанией Францией и другими.

«Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов», — так российское внешнеполитическое ведомство описало Белоуса. Подчеркивается, что посол РФ в Португалии является примером верного служения и твердой защиты национальных интересов России.

Родным и близким скончавшегося дипломата МИД России и посольство РФ в Лиссабоне выразило глубокие соболезнования. О дате и месте похорон Белоуса не сообщается.

Олег Николаевич Белоус родился 18 августа 1951 года. В 1973 году он закончил Московский государственный институт международных отношений при МИД СССР.

В том же году он поступил на дипломатическую службу, карьеру начал в посольстве СССР во Французской республике и работал там до 1978 года. В 1987 году Белоус начал работать в советском посольстве в Бельгии , а покинул Брюссель в 1993 году.

С 1996 года по 1998-й Олег Белоус служил директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, а после — до 2001 года — был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Летом 2001 года Белоус стал главой Первого Европейского департамента МИД России, а в 2013 году был назначен на пост посла РФ в Португалии. Ранг Чрезвычайного и Полномочного посла был присвоен ему указом президента России Владимира Путина в январе 2000 года.

Олег Белоус — кавалер ордена Почетного легиона, он был награжден президентом Франции Николя Саркози «за вклад в развитие и укрепление дружественных российско-французских отношений».

Нового кавалера старейшего ордена Франции поздравляли участники совещания министры иностранных дел Франции и России, а также руководители военных ведомств двух держав. На торжественной церемонии отмечалось, что Олег Белоус работает на дипломатической службе свыше 30 лет, принимая активное участие в развитии двусторонних российско-французских отношений.

Также Белоус был отмечен знаком отличия за безупречную службу на протяжении трех десятков лет, почетными грамотами МИД России и правительства РФ , памятной медалью «За укрепление боевого содружества» и благодарностями президента.

В 2017 году посол России в Португалии Олег Белоус отказался выступать на семинаре в Лиссабоне в связи с манифестацией украинских активистов.

Российский дипломат должен был зачитать доклад на тему «роль России в системе безопасности мира». Однако Белоусу не удалось выступить, так как проживающие в этой стране украинские эмигранты устроили акцию протеста. По данным издания, позже к протестующим присоединились посол Украины в Португалии Инна Огнивец и секретарь украинского посольства Валерия Настешко.

Смерть настигла Олега Белоуса в разгар проходящего в Лиссабоне музыкального конкурса «Евровидение-2018».

Российская участница песенного конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова возглавила акцию «Бессмертный полк» в португальской столице. В памятном шествии, приуроченном к окончанию Второй мировой войны, приняли участие более 500 человек. На улицы вышли лиссабонцы, держащие в руках портреты своих родственников и близких, погибших на войне.

Мероприятие было проведено при помощи мэрии Лиссабона, после окончания памятного шествия для участников и горожан играл филармонический оркестр.