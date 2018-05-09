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Премьер-министр Казахстана поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства РФ
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Премьер-министр Казахстана поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства РФ 

Вечерняя Москва 9 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Премьер-министры обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с коллегой из Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.
— Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе казахстанской стороны, Бахытжан Сагинтаев передал Дмитрию Медведеву поздравления с утверждением на пост главы российского Правительства, — сообщили в пресс-службе кабмина.
В ходе разговора премьер-министры затронули график предстоящих контактов и обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
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