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Елисейский дворец: Европа сделает все для защиты своих экономических интересов в Иране
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Елисейский дворец: Европа сделает все для защиты своих экономических интересов в Иране 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Франция и ее партнеры по Евросоюзу сделают все возможное, чтобы защитить экономические интересы своих компаний, работающих с Ираном. Об этом сообщил в среду источник в Елисейском дворце, передало агентство France-Presse.
"Европейцы сделают все, чтобы защитить интересы [своих] предприятий", — приводит агентство слова источника.
Как подчеркивают в Елисейском дворце, с этой целью европейцы готовы «обратиться к американской администрации». Предполагается, что обращение будет согласовано «на уровне Европейского союза».
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.
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