Елисейский дворец: Европа сделает все для защиты своих экономических интересов в Иране

ПАРИЖ, 9 мая. / ТАСС /. Франция и ее партнеры по Евросоюзу сделают все возможное, чтобы защитить экономические интересы своих компаний, работающих с Ираном . Об этом сообщил в среду источник в Елисейском дворце, передало агентство France-Presse.

"Европейцы сделают все, чтобы защитить интересы [своих] предприятий", — приводит агентство слова источника.

Как подчеркивают в Елисейском дворце, с этой целью европейцы готовы «обратиться к американской администрации». Предполагается, что обращение будет согласовано «на уровне Европейского союза».